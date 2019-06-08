TBL’de final heyecanı sürüyor

Türkiye Basketbol 1. Ligi (TBL) Play-Off final serisi üçüncü maçında Sigortam.Net İTÜ Basket, yarın OGM Ormanspor’u konuk edecek.

Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma, saat 14.00’te başlayacak.

Ankara’da oynadığı ilk iki maçı 66-60 ve 68-57’lik skorlarla kazanan OGM Ormanspor, yarın da müsabakadan galip ayrılması durumunda, seriyi 3-0 kazanarak adını Basketbol Süper Ligi’ne yazdıracak.

Sigortam.Net İTÜ Basket’in galibiyeti halinde ise final serisinin dördüncü maçı, yine İstanbul’da yapılacak.

TBL’de normal sezonu lider tamamlayan Bursaspor, Basketbol Süper Ligi’ne yükselen ilk takım olmuştu.