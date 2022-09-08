A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda İspanya karşılaşmasının ardından Türkiye’ye dönerek TBF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu tarafından muayene edilen Shane Larkin’in cumartesi günü Fransa ile oynanacak son 16 turu karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği netlik kazanmadı.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda adını son 16 turuna yazdıran A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda Shane Larkin belirsizliği yaşanıyor. Turnuvanın başından itibaren elinde sakatlığı bulunan tecrübeli oyuncu, İspanya karşılaşmasının ardından Türkiye’ye geri dönmüştü. Larkin’in tedavisine hemen başlanırken, tecrübeli oyuncunun 10 Eylül Cumartesi günü son 16 turunda oynanacak Fransa karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Maç sonunda Ergin Ataman açıklamıştı

EuroBasket 2022 A Grubu son maçında A Milli Basketbol Takımımız liderlik için İspanya ile karşı karşıya gelmiş, 12 Dev Adam sahadan 72-69 mağlup ayrılırken Larkin'in yaptığı hata damga vurmuştu. Öte yandan Ergin Atman, Larkin için ' Parmaklarında ciddi bir problemi var. Mental durumu da iyi değil' demişti.

Mücadele 69-68 İspanya üstünlüğündeyken 22 saniye kala Türkiye, maç sayısını kullanmak için hücumu başlattı. Larkin'in basit top kaybı Türkiye adına büyük şok oldu. Milliler yarı sahayı geçemeden topu kaybetti. Sonrasında karşılıklı faullerle geçen sürede kazanan taraf 72-69 ile İspanya oldu.

Maç sonunda konuşan Başantrenör Ergin Ataman, A Milli Takım 'da Shane Larkin'in bu gece İstanbul'a gideceğini ve sakatlığı nedeniyle MR çekileceğini açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı;

"Shane Larkin bu akşam İstanbul'a dönecek. MR'a girecek. Parmaklarında ciddi bir problemi var. Mental durumu da iyi değil."

Federasyon duyurdu

Federasyon'dan yapılan açıklamada, "Tedavisine başlanan milli Shane Larkin'in, 10 Eylül Cumartesi günü son 16 turunda oynanacak Fransa karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak." ifadelerine yer verildi.