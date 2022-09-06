Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımımız'ın EuroBasket 2022'de Gürcistan ile oynadığı maçta kural hatası yapıldığına ilişkin itirazın FIBA tarafından reddedilmesi hakkında açıklama yayınladı. FIBA'nın kararını kabul etmediklerini belirten TBF, konuyu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS’a taşıyacaklarını aktardı.

Neler yaşandı?

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2022'deki üçüncü grup maçında ev sahibi Gürcistan'a iki uzatma sonucunda 88-83 mağlup olmuştu. Maç içinde Furkan Korkmaz ve Duda Sanadze arasında yaşanan tartışma sırasında oyun dursa da maç saati 22 saniye durdurulmamış ve Türkiye Basketbol Federasyonu, konuya ilişkin itirazda bulunmuştu.

FIBA itirazı reddetti

22 saniye sürenin devam ettiği zaman işleyişi hatası olarak FIBA tarafından kabul edilmiş olsa da maçın sonucuna etki edecek nitelikle olmadığı belirtilerek itiraz reddedilmişti. FIBA Europe, zaman işleyişi hatası olmasaydı maçta farklı bir sonucun çıkabileceği kanısına varılmadığını açıklamıştı.

TBF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu’nda A Erkek Milli Takımımız, 4 Eylül 2022 Pazar günü organizasyonun ev sahiplerinden Gürcistan ile karşı karşıya gelmiş; Tiflis Arena'da oynanan müsabaka esnasında ve karşılaşmanın ardından soyunma odasına giden koridorlarda büyük bir arbede yaşanmıştı.

Bu olayın yanı sıra Gürcistan'dan Duda Sanadze'nin müsabakanın bitime 4 dakika 48 saniye kala milli oyuncumuz Furkan Korkmaz'a yaptığı faulün ardından oyunun durmasına rağmen maç saati, 4 dakika 26 saniyeden devam etmişti. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak; oluşan 22 saniyelik kayıp zaman için müsabaka sonunda yapmış olduğumuz kural hatası itirazının reddedilme kararını kınıyoruz.

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak; ‘Türkiye – Gürcistan karşılaşmasının 4. çeyreğinde bir zaman hatası yapıldığını ancak bu zaman kaybının sonucu kesin olarak değiştireceğini tespit edemediği’ için itirazı reddeden FIBA’nın bu kararını kabul etmiyoruz. Alınan karar ile ilgili tüm haklarımızı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS’ta arayacağız.

Bizler ayrıca Milli Takımımızdaki sporcular ve teknik ekibimize güveniyor, Avrupa’da basketbolun yönetiminde söz sahibi olan FIBA’nın adil bir yönetim iklimi oluşturmadığı takdirde Avrupa basketbolunun bulunduğu noktadan daha da kötüye gideceğini düşünüyoruz."

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