TBF’den Fenerbahçe Öznur Kablo’ya geçmiş olsun mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı teknik ekibinden bir çalışanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.

24 Ağustos 2020, Pazartesi 22:11 Son Güncelleme:
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TBF’den Fenerbahçe Öznur Kablo’ya geçmiş olsun mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı teknik ekibinden bir çalışanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TBF’nin sosyal medyadaki hesabından paylaşılan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı teknik ekip çalışanına ve Fenerbahçe Spor Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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