TBF, Shane Larkin’in milli takım sürecinin başladığını açıkladı

Türkiye Basketbol Federasyonu yaptığı açıklama ile Shane Larkin’in milli takım sürecinin başladığını bildirdi. TBF, "Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda işlemler başlatılmıştır. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Larkin, A Erkek Milli Takımı’mızın formasını giyebilme hakkını elde edecektir" ifadeleri kullanıldı.

01 Şubat 2020, Cumartesi 15:32 Son Güncelleme:
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TBF, Shane Larkin’in milli takım sürecinin başladığını açıkladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Anadolu Efesli oyun kurucu Shane Larkin’in vatandaşlık işlemlerinin ardından milli takım formasını giyeceğini duyurdu. TBF’den yapılan açıklamada, "Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda işlemler başlatılmıştır. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Larkin, A Erkek Milli Takımı’mızın formasını giyebilme hakkını elde edecektir." denildi. Federasyon, açıklamasında Larkin’in kendisine ait Instagram hesabından milli takım ile ilgili görüşlerine de yer verdi.

İSTANBUL (AA)

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