TBF, Mercedes-Benz Türk ile sponsorluk anlaşmasını uzattı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Mercedes-Benz Türk arasında Türk Milli Basketbol Takımları ana sponsorluğu uzatıldı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün’ün yanı sıra A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, kadın ve erkek milli takım oyuncuları katıldı.

Mercedes’in birçok alanda Türk sporuna destek verdiğini söyleyen TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Sponsorlarımızla omuz omuza değer üretmeye devam ediyoruz. 18 yıldır birlikte yürüdüğümüz Mercedes ile 2022 yılına kadar sponsorluğumuzu uzattık. Mercedes birçok branşta verdiği destekle Türk sporunu güçlendirmeye katkı sağlamıştır. Tüm Mercedes ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman her yerde hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

- Türkoğlu: "Milli takımlara destek için elimizden geleni yapacağız"

Milli takımların önemli bir döneme hazırlandığını dile getiren Türkoğlu, "Kadın ve erkek milli takımlar için heyecanlı bir dönem geçirmeye hazırlanıyoruz. Milli takımlara, idari ve teknik kadrolarına teşekkür ediyorum. Çin’de düzenlenecek Dünya Kupası’nda rakiplerimiz belli oldu. ABD, Japonya ve Çekya ile eşleştik. Hem avantajlı hem de zorlanacağımız maçlar olacak. Olimpiyatlara katılmak için önemli mücadeleler vereceğiz. Ufuk Sarıca yönetimindeki takımımıza gönülden inanıyoruz. Halkımızın televizyon başında millilere gerekli desteği vereceğini biliyoruz. Benim gibi yıllarca sahada olan pek çok takım arkadaşım için Dünya Kupası’nda bench yerine tribünde olmak ilginç bir deneyim olacak. Kadın Milli Takımı’mız da Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda sahada olacak. Milli takımlara destek için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasına Can Bartu’yu anarak başlayan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, sponsorluğun 4 yıl daha uzatıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İş birliğimize 2001 yılında başladık, o günden bugüne kadar aralıksız sponsorluk ilişkimiz oldu. Buna şirket olarak değer veriyoruz. Normal iş hayatımızda da uzun soluklu ilişkilerin katma değeri olduğunu düşünüyoruz. 2001 yılında Avrupa ikincisi olduk. O milli takımda Hidayet Türkoğlu, Ömer Onan, Kerem Tunçeri vardı. Gelenek devam ediyor. Bu anlaşma herkese hayırlı olsun. Milli takımlarımıza başarılar diliyoruz. Gönlümüz, kalbimiz, ruhumuz sizlerle olacak."

İmzaların ardından Hidayet Türkoğlu, Süer Sülün’e milli takım forması hediye ederken, Sülün de Türkoğlu’na Mercedes’in milli takım için hazırladığı otobüsün maketini verdi.

Tören, Mercedes’in TBF’ye verdiği araçlar önünde yapılan fotoğraf çekimiyle sona erdi.

AA