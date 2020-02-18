Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), kısa adı Küresel Amaçlar olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na dair farkındalığı artırmak ve davranış değişikliğini teşvik etmek için yeni bir iş birliği başlattı. Türkiye’de UNDP’nin bir spor federasyonu düzeyinde Küresel Amaçlar’a dair geliştirdiği ilk anlaşma olan belge, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun katılımlarıyla, A Erkek Milli Takımımız’ın 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Hollanda ile karşılaşacağı mücadeleye ev sahipliği yapacak Ankara Spor Salonu’nda imzalandı.

A Erkek Milli Takımımız’ın oyuncularının da katıldığı toplantıda, Başkan Türkoğlu ile UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, insanlık için başlattıkları bu yeni iş birliği hakkında bilgi verdi. İki kurumun iş birliğinin ilk adımı olarak 21 Şubat’ta oynanacak Türkiye-Hollanda milli maçında ‘İklim Eylemi’ için örnek oluşturacak bir dizi somut adım atılacak.

Bu adımlar şöyle:

Arenaya kağıt, plastik, cam ve metaller için atık ayrıştırma kutuları yerleştirilecek.

Arenada taraftarların satın aldığı içecekler, geri dönüşümlü kağıt bardaklarla sunulacak.

Milli takım oyuncuları sahada, antrenmanda ve soyunma odasında organik havlu kullanacak.

Molalarda taraftarlara UNDP ve Küresel Amaçlar’ı tanıtan organik tişörtler armağan edilecek.

Milli takım oyuncuları organik Küresel Amaçlar bileklikleriyle maç önü törenine çıkacak.