TBF Eğitim Kurulu’nun TÜBAD ile birlikte düzenlediği Şut Kliniği ve Analiz & Edit Çalıştayı 24 Temmuz Pazar günü tamamlandı.

TBF Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs, bu sene ilki düzenlenen eğitim ile ilgili değerlendirmede bulundu. TBF Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs’ün açıklamaları şu şekilde: “2020 yılında planladığımız bu özel projemizi pandemi sebebiyle ne yazık ki hayata geçirememiştik. Pandemide normalleşme sonrasında bu yıl ilkini Özyeğin Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildiğimiz bu özel projemize, C ve D kademelerine geçiş kurslarında başarı listesine girmeye hak kazanan en başarılı 12 kadın ve 12 erkek antrenörümüz TBF Eğitim Kurulu daveti ile katıldı.

4 gün boyunca yaklaşık 30 saatlik uygulamalı ve interaktif eğitim verilen etkinlik kapsamında Eğitim Kurulu Genel Sekreteri Murat Özyer, Eğitim Kurulu Üyesi Hasan Özmeriç ve Öğreticiler Alt Kurulu Üyesi Derya Özyer’in eğitim verdiği Şut Kliniği bölümünde; şut mekaniği, stoplar, farklı şut şekilleri, top alma, 3’lü tehdit, savunmayı geçme, farklı bitirişler, close-out’a atak çeşitleri, hızlı hücum sonu ve perdelemelerden sonra kullanılan şut şekilleri konularında sahada uygulamalı bilgi verildi.

Analiz & Edit Çalıştayı bölümünde ise Berkay Oğuz; analiz, edit ve raporlamanın oyunculara ve antrenörlere sunulacak farklı şekilleri hakkında bilgi verdi. Eğitime katılan antrenörler, U16 Kız Milli takım maçlarını canlı seyrettikten sonra analiz ve edit yapıp, gruplar halinde sunum gerçekleştirdiler. Günümüzde analiz ve edit konusunda profesyonel takımların sıklıkla kullandığı “InStat” uygulamasının eğitimi verildikten sonra antrenörler farklı konularda video kliplerle raporlama yaptılar.

Performans Psikolojisi bölümünde Uzm. Psk. Simru Kavak tarafından kaygı yönetimi, nefes kontrolü ve imgeleme çalışmaları hakkında interaktif bir sunum yapıldı.

Ayrıca, U16 Kız Milli Takım kampında olan A Kadın Milli Takım Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu antrenörlerle gerçekleştirdiği sohbet toplantısında, kariyer planlaması ve antrenörlük mesleğinde önem verilmesi gereken noktaları vurguladı.

Antrenörlerimizin güncel basketbol seviyesinde daha donanımlı hale gelmesi için Eğitim Kurulu olarak farklı projeler geliştirmeye devam edeceğimizi belirtirken; bu önemli projemizin oluşmasında en başından beri değerli katkılar yapan Eğitim Kurulu Genel Sekreteri Murat Özyer’e, Basketbol Geliştirme Direktörü Fırat Eser’e, eğitmenlerimize, Eğitim Kurulu Yetkilisi Yücel Verep ile idari ekibe, yardımcı antrenörlerimiz ile katılımcı antrenörlerimize ve Özyeğin Üniversitesi’ne teşekkür ederim.”