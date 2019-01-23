TBF Basketbolcu Havuzu Tarama Programı’nın Ankara etabı tamamlandı

Potansiyel sahibi genç basketbolcuların bilgilerinin kayıt altında tutulması ve gelişimlerinin düzenli olarak takip edilmesi adına başlatılan TBF Basketbolcu Havuzu Tarama Programı’nın Ankara etabı geride kaldı.

19-20 Ocak tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen taramaya Ankara, Kırıkkale ve Çankırı’da illerindeki A ve B liglerinde yer alan takımların tamamı davet edildi.

Cumartesi ve pazar tam gün süren antrenmanlar 16. sporcu grubunun katılımıyla gerçekleşti.

Taramaların bir sonraki etabı İzmir ve Manisa’daki lisanslı sporcuların katılımıyla 2 Şubat 2019’da İzmir’de, Bursa ve Bilecik illerindeki lisanslı sporcuların katılımlarıyla gerçekleşecek.

Taramaların 2. aşamasına katılmaya hak kazanan basketbolcuların listesi 48 ildeki taramaların tamamın gerçekleşmesinin ardından TBF’nin resmi sitesinden duyurulacak.