TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Anneler Günü mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayımladığı mesajla Anneler Günü'nü kutladı.

09 Mayıs 2020, Cumartesi 19:23 Son Güncelleme:
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TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Anneler Günü mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayımladığı mesajla Anneler Günü'nü kutladı.

Türkoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Anneler, gelecek nesilleri şekillendiren en önemli faktör olmanın yanı sıra merhametin ve fedakârlığın hayatımızdaki yegâne simgesidir.

Mutluluğumuzu da hüznümüzü de en samimi duygularla paylaşan annelere minnetimizi bir güne sığdıramayacak olsak da; bu kıymetli gün onları mutlu edebilmek için güzel bir fırsattır.

Bu düşüncelerle; başta annem ve eşim olmak üzere, bize sonsuz sevginin var olduğunu gösteren bütün annelerimizin Anneler Günü’nü içtenlikle kutlarım.”

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