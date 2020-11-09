TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’ndan 10 Kasım mesajı

Hidayet Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajında şunları kaydetti:

"Aramızdan ayrılışının 82. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve özlemle anarken, başta Kurtuluş Savaşımızın kahramanları olmak üzere, bütün şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum. 10 Kasım, 1938'den bu yana milletimiz için yas ve matem günü olmanın yanı sıra Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve minnetimizi tekrar tekrar gösterme günümüz olmuştur.

Tüm yaşamını vatanına adayan Atatürk; hem askeri, hem siyasi, hem de insani vasıflarıyla sadece bize değil tüm dünyaya örnek olmuş bir devlet adamıydı. Onun fikirleri, Cumhuriyetimizi tam bağımsız ve demokrasi ilkelerinden ödün vermeden geleceğe taşımak için en kıymetli yol göstericimizdir."

AA