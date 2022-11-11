TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu farklı Belçika zaferini yorumladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2023 Basketbol Dünya Kupası 2'nci Tur I Grubu 3'üncü maçında Belçika'yı sahasında 34 sayı farkla 86-52 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Genç bir takım olduklarını ve taraftarların desteğiyle daha iyi bir mücadele sergilediklerini belirten Türkoğlu, "Buraya gelen ve televizyon başında milli takımımızın galibiyeti için dua eden taraftarlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Salonlar, onlar olduğunda daha keyifli. Milli takımımızın onların desteğiyle daha iyi performans sergiliyor. Genç bir kadroyuz. Gerek şampiyonlarda gerekse eleme maçlarında farklı kadrolarla oynuyoruz. Bugün inanılmaz derecede mücadele ettiler. Herkes bu takımın mücadelesinden gurur duymuştur. Biz yönetim olarak oyuncu kardeşlerimizin her zaman arkasındayız. Onlar böyle mücadele ettikçe bizler her zaman gururlanıyoruz. Bugün iyi bir galibiyet oldu. Pazartesi günkü maçtan önce bir moral olacaktır" diye konuştu.

"ŞANSSIZLIKLAR YAŞADIK AMA BU HİÇBİR ZAMAN BAHANE DEĞİL"

Grupta kalan maçların çok önemli olduğunu aktaran Türkoğlu, "2023 Dünya Şampiyonası için bundan sonraki bütün maçlar anlamlı. Biz ne kadar konuşsak azdır. Bütün teknik ekip her şeyin bilincinde. Şanssızlıklar yaşadık ama bu hiçbir zaman bir bahane değildir. Önemli olan onları geride bırakıp bugünkü maç gibi sahada mücadele etmek. Böyle olunca iyi sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL, (DHA)