TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Red Bull tarafından düzenlenen TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nun İstanbul-Caddebostan etabı başladı.

Caddebostan Sahili’nde düzenlenen organizasyonda, ilk gün "Açık" kategorisinde maçlar oynandı.

Bu kategoride gruplarından çıkan ve eleme maçlarını kazanan Team Baziliko ile Erşan Kuneri, finalde karşılaştı. Rakibini 19-17 yenen Team Baziliko, şampiyonluğa ulaştı.

Bu kategoride yapılan üçüncülük maçında ise Geçerken Uğradık, Sıkıntı’yı 21-18 yendi.

TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nun İstanbul-Caddebostan etabı yarın "Elit" kategoride yapılacak müsabakalarla sona erecek.