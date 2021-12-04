Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen 7’nci Olağan ve Mali Genel Kurul'da, başkanlık divanının oluşturulmasının ardından gündem okunarak oylandı. Genel kurulda kullanılan 251 oyun 178'ini alan Muaz Ergezen, başkan seçildi. Diğer aday Ataman 73 oy aldı.

Muaz Ergezen başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulu, Prof. Dr. Rıdvan Alaca, Ali Duran Karakaya, Hulusi Kalender, İlhan Elmalı, Mehmet Ali Oflaz, Hüseyin Uysal, Serdar Bahadır, Ali Güler, Gökhan Arsu, Şükrü Boyraz, Ahmet Ünsal, Nevzat Yamaç, Ali Osman Başer ve Semra Çetinkaya'dan oluştu. (DHA)