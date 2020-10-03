TBESF, liglerini ekim sonuna kadar erteledi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ampute futbol, tekerlekli sandalye basketbol ve oturarak voleybol liglerini ekim ayı sonuna kadar ertelediğini duyurdu.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, pandemi döneminde yaşanan süreç hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Federasyonumuz, Sağlık Kurulu ile yapılan istişareler neticesinde; mevcut durumda özellikle Tekerlekli Sandalye Basketbol, Ampute Futbol ve Oturarak Voleybol Lig karşılaşmalarında yeterli sağlık tedbirleri alınamayacağı, Kovid-19 testlerinin gerçekleşmesinde olumsuzluklar yaşanabileceği ve insan sağlığı ile ilgili ciddi riskler oluşabileceği görüşü oluşmuştur. Bu görüş doğrultusunda tekerlekli sandalye basketbol, ampute futbol ve oturarak voleybolda ligler ekim ayı sonuna kadar oynatılmayacaktır. Kovid-19’un seyri dikkate alınarak söz konusu lig maçlarıyla ilgili ekim ayı sonunda tekrar değerlendirme yapılmasına, yeni şartlara göre lig programlarının yeniden açıklanmasına karar verilmiştir."