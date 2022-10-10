Kara Kartal’a transfer döneminin son dakikalarında Adana Demirspor’dan kazandırılan Tayyip Talha Sanuç, her geçen gün yükselen form grafiğiyle dikkat çekiyor. 22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisinde yaptığı büyük çıkışın ardından Giresunspor müsabakasına da damgasını vurdu.

Savunmadaki başarılı görüntüsüne ek olarak bir de röveşata golü atarak Kara Kartal’a zaferi getiren Tayyip Talha, performansıyla teknik ekibi mest etti. Siyah-Beyazlı taraftarların da büyük beğenisini kazanan genç oyuncu, ilk 11’deki yerini sağlama aldı. Fransız teknik adamın, Tayyip Talha’yı artık takımın değişilmez ilk 11 oyuncusu olarak gördüğü kaydedildi. Maç sonunda takım arkadaşlarından da tebrikleri toplayan Talha’ya, Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimin de özel ilgi gösterdiği belirtildi.

‘Şampiyonluğa odaklandım’

Tayyip Talha Sanuç, 1-0 kazandıkları Giresunspor maçının ardından, “ Beşiktaş için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Tek odaklandığım şey şampiyonluk. Beşiktaş formasıyla ilk golü attığım için mutluyum. Şimdi önümüzde zorlu bir maç var. O maçı da kazanmaya çalışacağız. Kulübün, takımın içindeki ortam, hocanın bana davranışları yıllardır buradaymışım gibi. Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum. İnşallah daha çok gol atarak bu aileye katkı vereceğim” demişti.