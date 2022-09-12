Süper Lig 'in 6. haftasında konuk ettiği Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş 'ta Tayyip Talha Sanuç, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Transferin son gününde Adana Demirspor'dan kadroya katılan ve Siyah Beyazlı formayı ilk kez giyen 22 yaşındaki stoper, kendisine gösterilen destek nedeniyle taraftarlara teşekkür etti, ''Benim için özel bir gündü. Bu özel günden galibiyetle ayrılmayı isterdim. Taraftarımıza, bu destek için teşekkür ediyorum. Bu takıma daha fazla katkı vermek için elimden geleni yapacağım.'' dedi.

Bu mağlubiyeti önümüzdeki haftalarda telafi edeceklerini dile getiren Tayyip, ''Elimden gelenin daha fazlasını yapacağım. Daha iyi olacağız. Beşiktaş'ın atmosferi inanılmaz. Bu gücü kullanarak burada maçları kazanmak istiyoruz.'' diye konuştu.







