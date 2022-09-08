Beşiktaş 'ın birkaç gündür transferini bitirmek için yoğun mesai harcadığı Tayyip Talha Sanuç transferine Fenerbahçe de dahil olmuştu. Sarı-Lacivertliler'in, 22 yaşındaki stoper için Adana Demirspor'la anlaştığı belirtilse de Siyah-Beyazlılar, Mavi Şimşekler'le el sıkışan taraf oldu. Başarılı oyuncu yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Tayyip Talha Sanuç'un Beşiktaş'a transferinin perde arkasını açıkladı. Murat Sancak, Serdar Dursun'un Adana'ya gitmek istememesi nedeniyle Tayyip Talha'nın Beşiktaş'a gittiğini söyledi.





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A Spor'a transferle ilgili açıklamalarda bulunan Sancak'ın sözleri şu şekilde:

"Serdar Dursun, Adana'ya gelmek istemedi. Bu transfer bu yüzden yattı. Ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş'a zam yapmadım. İstediğim ücret hiç artmadı. Beşiktaş daha fazla verdiği için kabul etmedim. Serdar Dursun gelmeyi kabul etseydi Tayyip Talha, Fenerbahçe'ye gidecekti."

"Fenerbahçe'ye verseydik, daha fazla da ücret alacaktık. Buna tevesül etmedik. Serdar Dursun, Adana'ya gelmek istemediğini bize söyledi. Serdar Dursun kabul etseydi bu transfer olacaktı. Fenerbahçeli yöneticiler bu transferi çok istedi, Allah var."

Serdar Dursun gerçeği

"Fenerbahçeli yöneticiler Serdar Dursun ile görüştü. Benim yöneticilerim, Montella Serdar Dursun ile görüştü. Yurt dışını beklediğini söyledi. Bir şey diyemedik. Doğrudan Beşiktaş'a döndük. Söz verdik, sözümün arkasında durdum."

Forvet sürprizi

"Bir santrforla anlaştık gibi. Gece 12'ye kadar imza attıracağız anlaşırsak. Şu anda uçakla yurt dışından geliyor. Kim olduğunu imza attırmadan söylemek istemiyorum."





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