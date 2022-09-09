Tayyip Talha Sanuç resmen Beşiktaş formasını giydi!

Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ı birbirine düşüren, ardından Siyah-Beyazlılar'a imza atan Tayyip Talha Sanuç transferi dün resmen açıklanmıştı. 22 yaşındaki oyuncu, Kara Kartal ile 4 yıllık sözleşme imzalarken, formayı da giydi.





Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile birlikte resmi kontrata imza atan başarılı stoper, 'Kartal' pozunu da verdi.