Tayyip Talha Sanuç resmen Beşiktaş formasını giydi!
Transfer döneminin son gününde hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'la görüşen Tayyip Talha Sanuç'u, Kara Kartal kapmıştı. 22 yaşındaki stoper, Siyah-Beyazlılar'la 4 yıllık sözleşmeye imza atarken, Beşiktaş formasını da giydi.
Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ı birbirine düşüren, ardından Siyah-Beyazlılar'a imza atan Tayyip Talha Sanuç transferi dün resmen açıklanmıştı. 22 yaşındaki oyuncu, Kara Kartal ile 4 yıllık sözleşme imzalarken, formayı da giydi.
Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile birlikte resmi kontrata imza atan başarılı stoper, 'Kartal' pozunu da verdi.