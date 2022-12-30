Tayyip Talha Sanuç: Kazanmayı hak ettik

Süper Lig 'in 16. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş 'ta Tayyip Talha Sanuç, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Kazanmayı hak ettiklerini belirten başarılı stoper, şu ifadeleri kullandı:

'Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum'

"Benim için duygusal bir maçtı. Adana Demirspor’da 4 yıl oynadım. Beşiktaş’a geldikten sonra bana destek oldular onlara çok teşekkür ederim. Bizim için bugün önemli olan kazanmaktı. Bunu başardık, mutluyum. Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. 2022 yılının son maçıydı. Umarım yeni yıl bize çok daha başarı getirir. Taraftarlarımızın da yeni yılını kutluyorum."



