Beşiktaş ’ın bu sezon kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Sivasspor’dan transfer edilen Kerem Atakan Kesgin ise planlama yapılmasına karşın gribal enfeksiyon sebebiyle toplantıya katılamadı.

Takıma geleli kısa bir süre olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan yeni transfer Tayyip Talha Sanuç da, “Ama bu süre boyunca doğru adreste olduğumu anladım. Aile ortamı, adaptasyon sürecini hızlandırdı. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve inşallah uzun yıllar burada olacağım. Tekrar doğru adreste olduğunu söyleyebilirim” dedi.









Transferinde son 24 saatin çok hızlı geçtiğini de hatırlatan genç oyuncu, “Transferimde son 24 saat çok hızlı geçti. Süreci yönetim Başkan Murat Sancak’tı. Benim için en doğru şekilde bittiğine inanıyorum. En doğru yere geldiğimin farkına vardım. Çıkan haberlerin hep dışındaydım ve işime odaklandım. Beşiktaş camiasına geldiğim için çok mutluyum. Ben sürecin dışındaydım, süreci kulüp başkanımız yönetiyordu. Uçak bileti konusunda herhangi bir bilgim yok. İstanbul’a gideceğim söylendi. Tek bilgim bu. Takıma geleli kısa bir süre oldu ama ne kadar büyük bir camiaya katıldığımı biliyorum. Önümüzde çok önemli bir maç var ve hedefimiz sezon sonunda şampiyonluk. Derbi öncesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hocamız da gelişime çok katkı sağlayacaktır. Çok baskılı ve tempolu futbol oynuyoruz. İnşallah kazanarak son 2 maçtaki skorları, derbide unutacağız” diye konuştu.

“Hocamız oynamamız gerektiği gibi oynatıyor”

Takıma katılmadan önce Valerien Ismael’in oyun sistemini gözlemlediğini bildiren Tayyip Talha Sanuç, “Ben takıma katılmadan önce bu oyun sistemini gözlemledim. Hocanın saha kenarındaki tavırları bize anlatıyor. Yüksek tempolu oyuncuların içinde olunca bunu anlıyorsunuz. Büyük takım böyle oynamalı. Bunun çalışmalarını fazlasıyla yapıyoruz. Hocamız bizi oynamamız gerektiği gibi oynatıyor. Adaptasyon sürecinin hızlı ilerlemesinin sebebi de hocanın bana olan ilgisi. İnşallah Emrecan da ben de bu camiaya uzun yıllar hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de genç oyuncuların daha fazla süre alması gerektiğini de belirten Tayyip Talha, “Günümüz futbolunda Avrupa’da genç yaş sınırı düştü. 16-17 yaşındaki oyuncular daha çok süre alıyor. Türkiye’de de bunun örneklerini daha fazla görmek isterim. Milli takıma da katkı sağlayacaktır” açıklamasını yaptı.

“İnşallah milli takım hayalini Emrecan’la beraber yaşarız”

Her futbolcu gibi kendisi için de en büyük hayalin milli formayı giymek olduğunu söyleyen Tayyip Talha Sanuç, şu cümlelere yer verdi:

“Milli takım her futbolcunun hayalidir. Benim de en büyük hayalim. Sıramı bekliyorum, inşallah en kısa sürede bu formayı giymek istiyorum. İnşallah bu gururu Emrecan’la beraber yaşarız. Benim tek konsantrasyonum Beşiktaş’ın şampiyonluğu üzerine. Avrupa’ya doğru zamanda doğru şekilde doğru lige gitmek gerekiyor. Avrupa’ya gidip geri dönen çok örnek var önümüzde. Tabii ki gitmek isterim ama doğru zamandı olması önemli. Daha önce de söylemiştim, İtalya ya da İngiltere’de oynamak isterim.”

Takım olarak duran top çalışmaları yaptıklarını da aktaran Tayyip Talha, “Duran top çalışmalarımızı fazlasıyla yapıyoruz. Takımımızda çok kaliteli oyuncularımız var. Her maçta rakibe göre analiz yapıyoruz. Bu konu benim ekstra önem verdiğim bir konu. Duran toptan gol atmak, bir stoper için çok önemli. İnşallah bu anlamda katkı sağlarım” diyerek sözlerini tamamladı.





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