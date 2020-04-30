Tayvan Süper Basketbol Ligi’nde şampiyon Taiwan Beer!
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) coronavirüs salgını sonrası basketbolda devam eden tek lig olan Tayvan Süper Basketbol Ligi’nde, Taiwan Beer ve Yulon Luxgen arasındaki play-off final serisinde heyecan sona erdi. 6. maçı 117-78 kazanan Taiwan Beer, Tayvan Süper Basketbol Ligi’nde 2019-2020 sezonunun şampiyonu oldu.
Tayvan Süper Basketbol Ligi'nin ilk ve ikinci etabını lider bitiren Taiwan Beer, final serisinin ilk iki maçında Yulon Luxgen Dinos'a kaybedip 2-0 geriye düşmüştü.
Kentrell Barkley'nin skorer kimliğine geri dönmesi ve Igor Zaytsev'in pota altındaki etkili oyunuyla seri 2-2'ye kadar da gelmişti.
Marcus Keene'nin 46 sayıyla adeta patladığı beşinci maçta, Yulon Luxgen Dinos 99-81 kazanıp seride bir kez daha öne geçmişti.
İlk 5 maç sonunda Yulon Luxgen Dinos'ta Keene'nin en büyük yardımcıları Cheng-Ju Lu ve Sim Bhullar oldu. Lu'nun 17.6 sayı ortalamasıyla oynaması ve Bhullar'ın 14.8'lik ribaunt katkısı Dinos adına seriyi 3-2'ye getiren etmenlerdi.
İlk 5 maç sonunda Yulon Luxgen Dinos'ta Keene'nin en büyük yardımcıları Cheng-Ju Lu ve Sim Bhullar oldu. Lu'nun 17.6 sayı ortalamasıyla oynaması ve Bhullar'ın 14.8'lik ribaunt katkısı Dinos adına seriyi 3-2'ye getiren etmenlerdi.
6. maçı 117-78 kazanan Taiwan Beer, Tayvan Süper Basketbol Ligi’nde 2019-2020 sezonunun şampiyonu oldu.