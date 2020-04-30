Tayvan Süper Basketbol Ligi’nde şampiyon Taiwan Beer!

Tayvan Süper Basketbol Ligi'nin ilk ve ikinci etabını lider bitiren Taiwan Beer, final serisinin ilk iki maçında Yulon Luxgen Dinos'a kaybedip 2-0 geriye düşmüştü.

Kentrell Barkley'nin skorer kimliğine geri dönmesi ve Igor Zaytsev'in pota altındaki etkili oyunuyla seri 2-2'ye kadar da gelmişti.

Marcus Keene'nin 46 sayıyla adeta patladığı beşinci maçta, Yulon Luxgen Dinos 99-81 kazanıp seride bir kez daha öne geçmişti.

İlk 5 maç sonunda Yulon Luxgen Dinos'ta Keene'nin en büyük yardımcıları Cheng-Ju Lu ve Sim Bhullar oldu. Lu'nun 17.6 sayı ortalamasıyla oynaması ve Bhullar'ın 14.8'lik ribaunt katkısı Dinos adına seriyi 3-2'ye getiren etmenlerdi.

İlk 5 maç sonunda Yulon Luxgen Dinos'ta Keene'nin en büyük yardımcıları Cheng-Ju Lu ve Sim Bhullar oldu. Lu'nun 17.6 sayı ortalamasıyla oynaması ve Bhullar'ın 14.8'lik ribaunt katkısı Dinos adına seriyi 3-2'ye getiren etmenlerdi.

6. maçı 117-78 kazanan Taiwan Beer, Tayvan Süper Basketbol Ligi’nde 2019-2020 sezonunun şampiyonu oldu.



