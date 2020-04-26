Tayvan Premier Lig'de 3. hafta maçları tamamlandı

Tayvan Premier Lig'in 3. haftası bugün oynanan maçlarla tamamlandı. 3. haftaya 6 puanla lider giren Taipower, deplasmanda Ming Chuan University'yi 2-0 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.

26 Nisan 2020, Pazar 14:49 Son Güncelleme:
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Tayvan Premier Lig'de 3. hafta maçları tamamlandı

Tayvan Premier Lig'in 3. haftası bugün oynanan maçlarla tamamlandı. 3. haftaya 6 puanla lider giren Taipower, deplasmanda Ming Chuan University'yi 2-0 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.

Tayvan Premier Lig'de oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Taichung Futuro: 2 - Taipei Tatung: 2

Ming Chuan University: 0 - Taipower: 2

Hang Yuen FC: 2 - National Taiwan University: 0

Tainan City: 3 - Taicheng Lions: 2

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