Tayvan Premier Lig'de 3. hafta maçları tamamlandı
Tayvan Premier Lig'in 3. haftası bugün oynanan maçlarla tamamlandı. 3. haftaya 6 puanla lider giren Taipower, deplasmanda Ming Chuan University'yi 2-0 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.
Tayvan Premier Lig'in 3. haftası bugün oynanan maçlarla tamamlandı. 3. haftaya 6 puanla lider giren Taipower, deplasmanda Ming Chuan University'yi 2-0 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.
Tayvan Premier Lig'de oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Taichung Futuro: 2 - Taipei Tatung: 2
Ming Chuan University: 0 - Taipower: 2
Hang Yuen FC: 2 - National Taiwan University: 0
Tainan City: 3 - Taicheng Lions: 2