Tayland’da feci kaza! Zehra Yalçınkaya ve Aslı Su hayatını kaybetti...

İki Türk kadın motorcu Tayland'da yaşamını yitirdi! Türkiye Kadın Motosikletçiler Kulübü Üyesi Zehra Yalçınkaya ve Aslı Su, Tayland'ın Phuket Adası'nda motosikletle geçirdiği kaza sebebiyle yaşamını yitirdi.

Phuket Adası'ndaki korkunç trafik kazasının yüksek hız nedeniyle gerçekleştiği kaydedildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri Vachira Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gördü tanıkları polise verdikleri ifadede arabanın U dönüşü yaptığını ve bu esnada karşıdan yüksek hızla motosikletle çarpıştığını belirtti.

Polis, can kaybıyla sonuçlanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.











