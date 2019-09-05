Taylan: Şanlı formanın hakkını verme zamanı

Galatasaray’a transferinden dolayı mutluluğunu da paylaşan 24 yaşındaki futbolcu, “Hem dünyada hem de Türkiye’de böylesi büyük bir kulübün, böyle etkili bir kadronun parçası olmak çocukluk hayalimdi ve bunu başarmış olmak benim için gurur verici. Burada, Galatasaray ailesinde olmaktan ötürü yaşadığım mutluluğun tarifi yok. Aileme, üzerimde emeği olan tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ayrıca destekleri ve hoş geldin mesajları için taraftarımıza da teşekkürü borç bilirim. Şimdi şanlı parçalı formanın hakkını sonuna kadar verme zamanı. Biz şampiyon olacağız” açıklamasını yaptı.