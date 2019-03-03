Taylan Antalyalı: Skoru koruyamadık

Erzurumspor'un başarılı futbolcusu Taylan Antalyalı, Galatasaray maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

03 Mart 2019, Pazar 21:19
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Taylan Antalyalı: Skoru koruyamadık

Spor Toto Süper Lig'in 24’üncü haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda Galatasaray’ı ağırladı. Eksi 3 derecede oynanan maçta BB Erzurumspor ile Galatasaray, 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından Erzurumspor'un başarılı futbolcusu Taylan Antalyalı, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte Taylan'ın maç sonu açıklamaları:

"3 puan almak istiyorduk, öne de geçtik ama skoru koruyamadık. Alt sıralardan kurtulma yoluna 3 puanlar almamız gerekiyor. Umarım Alanyaspor maçında buna başlarız ve seri yaparız."


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