Taylan Antalyalı: Skoru koruyamadık

Spor Toto Süper Lig'in 24’üncü haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda Galatasaray’ı ağırladı. Eksi 3 derecede oynanan maçta BB Erzurumspor ile Galatasaray, 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından Erzurumspor'un başarılı futbolcusu Taylan Antalyalı, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte Taylan'ın maç sonu açıklamaları:

"3 puan almak istiyorduk, öne de geçtik ama skoru koruyamadık. Alt sıralardan kurtulma yoluna 3 puanlar almamız gerekiyor. Umarım Alanyaspor maçında buna başlarız ve seri yaparız."



