Taylan Antalyalı'nın Galatasaray formasıyla ortaya koyduğu performans, Türk Milli Takımı'nın patronu Şenol Güneş'in gözünden kaçmadı. Yaz kampı başladığında takımda kalıp kalmayacağı bile belli olmayan 25 yaşındaki futbolcuya, hocası Fatih Terim hiç alışık olmadığı bir görev verdi. Kariyeri boyunca forvet arkası veya merkez orta saha olarak görev yapan Taylan, Sarı- Kırmızılı ekipte savunmanın önünde oyun kurucu rolünü üstlendi. Bu zor görevin altından başarıyla kalkan genç futbolcu, bir anda takımın parlayan yıldızı haline geldi. Şenol Güneş'in de Taylan'ı 11 Ekim'de Rusya, 14 Ekim'de de Sırbistan'la oynanacak maçların kadrosuna davet edeceği öğrenildi.