Galatasaray ve Türkiye A Milli Takımının başarılı futbolcusu Taylan Antalyalı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile başlattığı ‘Gelecekteki Ben’ adlı ortak proje ile çocukların hayallerine ortak oluyor. Türkiye’de eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), ilköğrenim çağındaki 3 milyonu aşkın çocuğa nitelikli eğitim desteği vererek, geleceğe umutla bakmalarını sağlıyor, ünlü futbolcu Taylan Antalyalı da TEGV ile çocukların eğitim alanında desteklenmesi adına sosyal sorumluluk projesinde yer alıyor.





Hayata geçirilen ‘Gelecekteki Ben’ projesiyle İstanbul, Ankara, Antalya, Giresun, Şanlıurfa ve Van’da yaşayan TEGV çocukları, hayallerinde yatan meslekleri resmetti. Çocukların resimleriyle tasarlanan eserlerin tüm geliri, TEGV’de çocukların nitelikli eğitim desteği alabilmesi için TEGV Dükkan web sitesinden satışa çıkacak ve çocuklara eğitim desteği olarak dönecek.

‘Gelecekteki Ben’ projesi hakkında açıklamalarda bulunan Taylan Antalyalı, “Geleceğimiz olan çocukların, hayallerini gerçekleştirmek, onları eğitim alanında daha sağlıklı bir geleceğe ulaştırmak adına, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile birlikte hareket ederek projemizi hayata geçirdik. Bu proje kapsamında, ufku gönülleri kadar geniş olan minik arkadaşlarımızın hayata geçirdiği birbirinden güzel eserleri; ürünlerde yaşattık. Projedeki tek amacımız, gelecek nesillerin daha iyi bir eğitim almaları adına olanakları geliştirmek ve hayal kuran, kurdukları hayalleri gerçeğe dönüştürmek isteyen minik kalplerimizin her zaman yanında olmak” dedi.

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ise, “TEGV’li çocuklarımızın hayallerini ve gelecekte hangi mesleği yapmak istediğini çizimlerle anlattığı bu proje, çocuklar için olduğu kadar bizim için de kıymetli. TEGV olarak, hayallerin sınır tanımadığı dünyanın imkânlarını çocuklarımıza sunmak ve onları geleceğe daha donanımlı hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gelecekteki Ben Projesi’yle çocuklarımızın hayallerine ortak olan Taylan Antalyalı’ya ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ederim” sözleriyle görüşlerini dile getirdi.

Unite’d Hakkında

Türkiye’nin önde gelen spor iletişimi ajanslarından Unite’d, Türkiye’de sporcu kariyer ve imaj yönetimi ile spor iletişimi yaparak spora yatırım yapan markalara hizmet veriyor. Portfolyosunda futboldan kış sporlarına kadar geniş bir sporcu yelpazesi ve farklı sektörlerden spor iletişimi yapan markalar olan ajans, 2 yıldır aktif olarak sporcuların iletişim, imaj süreçlerini ve markaların spor iletişimi stratejilerini yönetiyor; sporcular özelinde çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ve marka iş birliklerine imza atıyor.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı hakkında

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, ilköğretim çağındaki çocuklarımızın, daha güzel bir çocukluk yaşamaları ve yarınlara umutla bakmaları için çok yönlü bir eğitim desteği almalarını ve yeni nesil öğrenme olanaklarından faydalanmalarını amaçlıyor. Türkiye genelinde, 24 yerleşik ilde 8 Eğitim Parkı, 29 Öğrenim Birimi, 18 Ateşböceği (Mobil Öğrenim Birimi) ile çocuklarımıza hizmet vermeyi sürdürüyor. Eğitim Gönüllüleri, her yıl yaklaşık dokuz bin gönüllüsünün desteğiyle kuruluşundan bu yana 3 milyonu aşkın çocuğumuzun aydınlık geleceğine katkı sağladı. Eğitimde özgün modeli ile ulusal ve uluslararası iş birlikleri bulunan TEGV, 2007 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladı. TEGV ile ilgili detaylı bilgi için www.tegv.org adresi ziyaret edilebilir.