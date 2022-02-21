Taylan Antalyalı: Hatalardan ders çıkarmaya çalışıyorum

Süper Lig 'in 26. haftasında konuk olduğu Göztepe 'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray 'da Taylan Antalyalı, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Üç puanla birlikte Omar’ın dönüşünün sevindirici olduğunu ifade eden 27 yaşındaki orta saha, ''Maçı kazandığımız için mutluyuz. Omar’ın aramıza dönmesi çok önemliydi. Uzun zamandır bizden ayrıydı. Ona hep destek olmaya çalıştık. Çok zor bir süreç geçirdi. Onu tekrar geri döndüğü için kutluyorum. Umarım bize çok faydalı olacak.'' dedi.

Takım arkadaşlarını mücadelelerinden ötürü kutlayan Taylan, şu ifadeleri kullandı:

''İlk yarı istediğimiz gibi oynayamadık. Bugün üç puanı almasını bildik. Üç puan önemliydi. Çıkış arıyorduk. Bu maçla birlikte çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Tüm arkadaşlarımı mücadelelerinden ötürü kutluyorum. Umarım bunun devamını getireceğiz.''

'Hatalardan ders çıkarmaya çalışıyorum'

''Oynadığım pozisyonda hataya yer yok. Bu sene birkaç maçta hata yaptım ve golle sonuçlandı. Bu y üzden çok üzgünüm. Arkadaşlarıma elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir daha yapmamak adına bu hatalardan ders çıkarmaya çalışıyorum. Ciddi bir efor sarf ediyoruz. Çok istekliyiz. Umarım bundan sonra üç puanları almaya devam ederiz.''







