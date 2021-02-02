Taylan Antalyalı: Fenerbahçe derbisini kazanmak istiyoruz

Galatasaray'ın Süper Lig’in 23. haftasında Başakşehir’i 3-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Taylan Antalyalı, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Başarılı oyuncu, karşılaşmayla ilgili olarak “Aslında yoğun bir fikstür. Her maç ayrı önemli. Kazansak veya kaybetsek bile bir sonraki maça odaklanmak gerekiyor. 4 maçtır galibiyetle devam ediyoruz. Maç maç bakıyoruz. Bugün de önemli bir maçtı bizim için. Hafta sonu derbi var. Oraya da kazanmak için gideceğiz. Bize yakışan mücadeleyi gösterip oradan da 3 puanla dönmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Taylan Antalyalı, “Orta sahadaki forma rekabetini nasıl değerlendiriyorsun?” sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:

“Rekabet iyi yönde yansıyacak takıma. Herkese ihtiyacımız var. 3-4 günde bir maç oynuyoruz. 5-10 dakika da olsa herkesin performansına ihtiyacımız var. Umarım Gedson da gerekli katkıyı sağlayacaktır. Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz.”



