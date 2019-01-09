Ne Çağlar, ne Cengiz, ne Zeki Çelik ne de bir başkası... Hiçbirinin esamesi okunmuyordu Ta ylan Antalyalı Bucaspor ’d a 17 yaşında oynadığı dönemde. Kısa süre de devleri peşine taktı, Galatasaray onu almak için çok uğraştı. Ancak o, ‘İstanbul’d a kaybolup gitmeyeceğim, Gençlerbirliği’nde oy nayarak gelişeceğim’ dedi. Birçok yıldız adayının hayalini adeta elinin tersiyle itti. Başkent ekibindeki 4 yıllık macerası pek istediği gibi gitmedi ama Ta ylan Antalyalı herkesin onda gördüğü potansiyeli Erzurum’da ortaya çıkardı, yine tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu kez Beşiktaş ona kancayı taktı. Peki Ta ylan bu kez ne diyor? Antalya’da buluştuk ve sorduk...

Taylan, editörümüz Ömer Necati Albayrak’ın sorularını içtenlikle yanıtladı.

‘Herkes İstanbul dedi’

“Buca’d a genç yaşta oynamaya başladım, doğal olarak da beklentiler yükseldi. Güzel bir sezon geçirmiştim. Ondan sonra bir te rcih ya pmak zorundaydım. Ya İstanbul’a gidecektim, çünkü ciddi teklifler va rdı. Ya da Gençlerbirliği’ne yani daha çok oynayabileceğim, şans bularak kendimi geliştirebileceğim bir yere gidecektim. Kulüp başkanımız da İstanbul’a gitmemi istedi, ancak ben kararıma saygı duyulmasını istedim ve Ankara’ya İstanbul’u reddere k gittim. Futbolda bazen planlar tutmayabiliyor. 4 senelik anlaşmam vardı, fakat istediklerim olmadı hiç orada. Forma şansı bulamadım, oynayamadım. Te krar bir çıkış yapmam gerektiğini biliyordum. 2. Lig de olsa bir yerden başlayacaktım. Hacettepe’d e bir sene dolu dolu geçirdim, Erzurum’a gittim.”

‘Tecrübe her şeyden önemli’

“İlk senem çok güzel geçti. Formayı alıp her geçen gün üzerine koydum. Ta kım olarak da şampiyonluğa ulaştım. O kayıp görülen dönem benim için tecr übe oldu. Aslında bu tecrübe de çok önemli. Bundan sonraki kariye rime çok katkısı olacağını düşünüyorum. Şimdi adım yine transfer söylentileriyle anı lıyor. Beşiktaş’ın beni istediğine dair haberler çıkıyor. Ancak bana gelen bir teklif kesinlikle yok. Kulüple yapı lan herhangi bir görüşme var mı bilmiyorum. Ancak devre arası kulübüm de ben de ayrılığı düşünmüyoruz. Sezon sonunda kulübün de menfaatleri doğrultusunda bir gelişme olursa oturur konuşuruz.”

‘Mehmet hocanın gelmesiyle değişti’

“Uzun bir aradan sonra Süper Lig’e tekrar geri döndük şehir olarak. İlk haftalar bizim için biraz alışma süreci olarak geçti. Mehmet hocanın da gelmesiyle birlikte toparladık ve galibiyetler almaya başladık. Yenilmiyorduk. Son haftalar yine biraz sallantılı olsa da ikinci yarı için çok mutluyuz. Takviyeler de olacak, aramıza katılacak arkadaşlarla birlikte en iyisini yapmaya çalışacağız. İkinci yarı çok daha zor geçecek bulunduğumuz konum açısından. Bunu biliyoruz ve kampta da bu motivasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

‘Fener toparlar’

“Böyle bir lig kimse beklemiyordu. Lig tarihinde büyük takımların bu kadar puan kaybettikleri sezon az olmuştur. Ligin dengesi bozuldu biraz. Bizim gibi takımları da etkiliyor Fenerbahçe’nin buralarda olması. Muhakkak buralardan çıkacaklardır. İkinci yarı daha zor geçecek, yukarısı için de aşağısı için de böyle olacak.”

‘En fazla taraftar Erzurumspor’da’

“Erzurum Türkiye’de en fazla taraftarı olan takımlardan bir tanesi. Çünkü hiçbir deplasmanda bizi yalnız bırakmıyorlar. Tribünümüz her zaman dolu. İç sahada dolu bir taraftar önündeyiz. Bizi her koşulda destekliyorlar. Biliyoruz ki bundan sonra da bizi desteklemeye devam edecekler. Onların da desteğiyle bu konumdan çıkacağımıza inanıyoruz.”

‘Süper Lig’in değerini asla unutamayız’

“Geçen sene özellikle son haftalar çok ciddi bir çıkışımız vardı, 5-6 maç üst üste kazandık. Arkadan geldik, bu moralle de Play- Off’ta Süper Lig’e yükseldik. Şehrin çok büyük desteği var, biz de buna layık olmaya çalışıyoruz. Buraların kıymetini bilmeye çalışıyoruz. Çünkü zor yollardan geldik Süper Lig’e, pes etmeye asla niyetimiz yok. Takım olarak bunun farkındayız. Takımım adına olduğu gibi benim için de Süper Lig’e bir alışma süreci oldu. Ancak kesinlikle yeterli değil. Bunu her zaman söylüyorum. Çok daha iyisini yapmam lazım. Takımıma daha fazla katkı sağlamam gerekiyor, bunun için de hep güçlü olmam lazım. Bunun farkındayım ve çalışmalarımı da ona göre yapıyorum.”

‘Önce milli takım sonra Avrupa’

“Öncelikle takımın başarısını hedefliyorum. Bulunduğumuz konumdan mutlaka çıkmamız gerekiyor. Benim de tüm motivasyonum bu yönde. Sonrasında ise her Türk oyuncusu gibi milli takım hedefim var. Önce oraya gitmek ve kalıcı olmak amacım. Ondan sonra adım adım hedeflerim daha da gelişecek. Şu anlık sezon sonuna kadar milli takım hedefi, sonrasında ise Avrupa’da oynamak.”

Ömer Necati Albayrak / FANATİK ÖZEL