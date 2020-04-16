Son olarak Kasımpaşa'da görev alan ve daha önce A Milli Takım'da Mircea Lucescu'nun yardımcısı olarak çalışan teknik direktör Tayfur Havutçu, açıklamalarda bulundu. Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Tayfur Havutçu, "Karantina günlerinde ailem ile vakit geçiyorum. Bu süreçte Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın 'Evde Kal' çağrısına uyuyoruz. Takip ettiğim dizi, film ve kitaplar var. Bu süreç bizim için de öğretici olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Yabancı transferinde sıkıntı olabilir"

Koronavirüs salgını sona erdikten sonra liglerin kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini söyleyen Havutçu, "Liglerin başlayacağı tarihi şu anda ön görmek çok zor. Benim fikrim liglerin kaldığı yerden oynanması. UEFA ve TFF'nin ligleri oynatacağını düşünüyorum. Uzun bir süre liglerde maçların seyircisiz oynanacağına inanıyorum. Koronavirüs salgınından sonra futbol ekonomisinde küçülme olacaktır. Yabancı transferinde de sıkıntı olabilecektir." dedi

"Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta başarılı olacaktır"

"Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olacağını ifade eden Tayfur Havutçu, "Sergen Yalçın birlikte aynı takımda oynadığım, çok değer verdiğim bir insan. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta başarılı olacaktır ve uzun yıllar Türk futboluna hizmet edecektir." diye konuştu



