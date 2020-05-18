Siyah-Beyazlı formayla 1997-2006 yılları arasında forma giyen, kulübün önemli isimleri arasında yer alan Tayfur Havutçu, Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde başarılı işlere imza atacağını söyledi.

50 yaşındaki teknik adam, Kara Kartal’ın 100. yılında birlikte şampiyonluk kupasını kaldırdıkları Sergen Yalçın’ın, bu başarıyı tekrarlayabileceğini söyledi. Havutçu, “Sergen Yalçın, kulübün alt yapısından gelme. Kulübü, camiayı ve medyayı çok iyi biliyor. Futbolculuk kariyeri zaten ortada. Teknik adam olarak ise oyunu okuması, taktik anlayışı, oyuncularla dürüst ve samimi bir bağ kurması, onu daha da özel yapıyor. Beşiktaş taraftarının ona büyük bir sevgisi var. Bilgisi, birikimi ve camianın destek ile gücüyle Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’la beraber önemli başarılara imza atıp şampiyonluk yaşayabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Orhan Yıldırım