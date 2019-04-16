Siyah-Beyazlı formayla 1997-2006 sezonları arasında futbolcu olarak görev yapan Tayfur Havutçu, ardından 2011-12 dönemleri arasında Beşiktaş’ta bu kez teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu. Kara Kartal’da hocalık macerası fazla sürmeyen ve son olarak A Milli Takım’da Mircea Lucescu’nun yardımcısı olarak görev yapan 48 yaşındaki çalıştırıcıya yuvaya dönüş kapısı açıldı...

Havutçu, Beşiktaş-Başakşehir maçını Vodafone Park’ta Lucescu’yla birlikte izlemişti.

Beşiktaş’ın sezon sonunda Şenol Güneş’le yollarını ayıracak olması sebebiyle bu ismin yeri için şimdiden Lucescu’yla görüşen yönetim, Rumen teknik adamla resmi olarak anlaşma sağlarsa Havutçu da Kara Kartal’a bu kez yardımcı hoca olarak dönecek. İkili, son olarak Siyah-Beyazlılar’ın Başakşehir’le oynadığı lig mücadelesini Vodafone Park’ta birlikte izlemişti.