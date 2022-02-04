Alanyaspor 'un 29 yaşındaki defans oyuncusu Tayfur Bingöl, kulübüyle olan sözleşmesini 3 yıl uzattı. İmza töreninde konuşan tecrübeli oyuncu, hayalinin Beşiktaş 'a transfer olmak olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

'Hayalim Beşiktaş'a transfer olabilmek'

''Bana verdikleri değer için başkanıma ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. 3 yıl daha yeni bir sözleşme imzaladım. Gayet mutluyum. Daha sonra tek bir hayalim var. Aytemiz Alanyaspor Kulübü futbolcusu olarak Beşiktaş’a transfer olabilmek. Bu olursa hayalim gerçekleşmiş olacak, olmasa da futbolu Aytemiz Alanyaspor’da bırakmak istiyorum. Temennim bu yönde. İnşallah nasip olur''

84 maçta 13 gol, 14 asistle oynadı

Temmuz 2019'da Göztepe'den bedelsiz olarak Alanyaspor'a gelen Tayfur, sağ ve sol bekin yanı sıra iki kanatta da forma giyebiliyor. 2019/20 sezonunun devre arasında Bursaspor'a kiralanan ve ardından takıma dönen Tayfur, Akdeniz ekibinde çıktığı 84 maçta 13 gol, 14 asistle skora katkı sağladı.

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