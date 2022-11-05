Süper Lig'in 13. haftasında Nef Stadı'nda oynanan derbi karşılaşmasında Galatasaray , kendi sahasında Beşiktaş 'ı 2-1 mağlup etti. Sarı Kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri; 18. ve 59. dakikalarda Mauro Icardi kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü ise 28. dakikada Cenk Tosun'dan geldi. Bu sonuçla Galatasaray puanını 24'e yükseltirken, Beşiktaş 22 puanda kaldı.

Top toplayıcı çocuğu itti, ortam gerginleşti

40. dakikada sakatlanan Valentin Rosier'nin yerine oyuna dahil olan Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Tayfur Bingöl, uzatma dakikalarında tansiyonun yükselmesine sebep oldu. Tayfur Bingöl'ün uzatma dakikalarında top toplayıcı çocuğu itmesi sonrası Galatasaray yedek kulübesi başarılı oyuncunun üzerine koştu.

Beşiktaş'lı futbolcular ve yedek kulübesi, Tayfur'u hemen oradan uzaklaştırırken olay büyümeden önlendi.









'Ayağımdan topu al' dedi'

90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tayfur, "Futbolcuların reaksiyonları, maç içinde yüksek olur. Karşı top toplayıcı çocuk, 'Ayağımdan topu al' dedi, 15-20 metre var. Biz bir arma taşıyoruz. Böyle seviyede futbol oynanan yerlerde bunun eğitimi verilmeli, azaltılmalı. Oyunu duraklatmak amaçlı top verilmiyor." ifadelerini kullandı.