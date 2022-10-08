Tayfur Bingöl: Şampiyon olmak istiyoruz

Süper Lig 'in 9. haftasında konuk olduğu Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş 'ta Tayfur Bingöl, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. 3 puanı aldıkları için çok mutlu olduklarını vurgulayan Tayfur, şu ifadeleri kullandı:

'Şampiyon olmak istiyoruz'

"Bugün sahaya her şeyimizi bıraktık ve 3 puan aldık, çok mutluyuz. Bu seriyi devam ettirmek ve sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz. Trabzonspor maçı bizim için çok iyi bir maç olur. Taraftarımız ile camiamız ile 3 puanı alıp şampiyonluk yolunda Valerien Ismael hocamız, ekibi ve takım arkadaşlarımız ile devam diyeceğiz."







