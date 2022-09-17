Tayfur Bingöl: Oyunumuzu sahaya yansıtamadık

Beşiktaş , Süper Lig 'in 7. haftasında İstanbulspor'la Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. 2-2'lik beraberlik ile sona eren maçın ardından Siyah-Beyazlı ekipte Tayfur Bingöl açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Tayfur Bingöl, saha zemininin oyunlarını etkilediğini dile getirdi.

Tayfur Bingöl'ün açıklamaları şu şekilde:

"1 puan tabii ki bizi mutlu etmedi. Hocamız bizi oldukça profesyonel hazırlıyor maçlara. Daha fazla domine etmemiz gerekiyordu maçı. Topun daha çok bizde olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle olduğu taktirde zaten Beşiktaş'ın karşısında kimse duramaz. Bence puan kaybetmemizin sebeplerinden biri de zemin. Pas yapan bir takımız. Oynadığımız sahanın zemini çok sertti, top çok fazla sekiyordu. Oyunumuzu sahaya yansıtamadık."



