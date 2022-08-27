Tayfur Bingöl, Beşiktaş için gemileri yaktı!

Beşiktaş ’ın transfer planlamasında yer alan Tayfur Bingöl, Alanyaspor Yönetimi’yle görüşüp ayrılmak için bir kez daha izin istedi. Tecrübeli futbolcu, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala gidiş için izin almayı planlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yabancı kuralını 8 artı 3’te sabit tutması sonrasında Siyah-Beyazlılar, yerli transferi için çalışmalarını hızlandırmıştı. Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’la sözleşme yenileme töreni sırasında, “Hayalim Beşiktaş’ta oynamak” diyen Tayfur Bingöl için girişimde bulunan Kara Kartal, Akdeniz ekibiyle temas kurmuştu. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’ndan 2 milyon Euro’luk geri dönüş alan yönetim, bu talebi fazla bulup masadan kalkmıştı.

Kara Kartal’a transfer olmak için adeta yanıp tutuşan tecrübeli sağ bekin, Alanyaspor Yönetimi’yle bu hafta içinde bir kez daha görüşüp ayrılmak istediğini ilettiği bildirildi. 29 yaşındaki futbolcu, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala ayrılık için izni alıp Kartal olmak istiyor.

Tayfur Bingöl, sağ bek hattına ek olarak orta sahanın sağ ve sol bölgesinde de forma giyebiliyor



