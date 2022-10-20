Tayfunspor’da yeni yönetim güven verdi

Gebze’nin köklü kulüplerinden Tayfunspor’da yeni yönetim futbolcularla ve gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Bu sene BAL Liginde mücadele eden Tayfunspor’da yeni yönetimin güçlü isimlerle birlikte oldukça güven verdiği gözlendi.

Eskihisar’da düzenlenen kahvaltıya Tayfunspor’un yeni yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular da katıldı. Birlikte yapılan kahvaltı ve sohbetin ardından oyunculara maç parası ücretleri de dağıtıldı. Çeşitli konularda yapılan sohbetin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Tayfunspor Başkanı Hakan Özcan, bu sene hedeflerinin ilk olarak ligde kalmak olduğunu söyledi. BAL Liginin statüsünün çok karışık olduğunu düşmenin de kümede kalmanın da çok zor olduğunu söyleyen Özcan. Güçlü bir yönetim oluşturduklarını ve takımdaki eksiklerin de kısa sürede giderildiğini söyledi. Teknik kadro ve yönetimin pozitif olmasının oyunculara da yansıyacağını söyleyen Özcan, en büyük sıkıntının tesis sorunu olduğunu, halen Sultanorhanspor eski tesislerini kullandıklarını, burasının da yıkılması durumunda kulübün gidecek hiçbir yeri olmadığına dikkat çekti. Ardından futbolcular, yöneticiler günün anısına hatıra fotoğrafı çektirerek karşılıklı birbirlerine başarı dileklerini ilettiler.

Tayfunspor’un yeni yönetiminde şu isimler yer alıyor: Hakan Özcan (Başkan), Başkan Yardımcıları Yasin Altay, Gülseren Parlakoğlu, Ayvaz Barak, Ersin Güven (Asbaşkan) Anıl Kolcuoğlu (Genel Sekreter) Barış Er (Futbol Şube Sorumlusu), Veysel Tekin Güçtekin (Futbol Şube Sorumlusu) , Ahmet Uysal (İdari Menajer) , Murat Paç (Mali işler sorumlusu, yönetim kurulu üyeleri: Kayhan Özler, Köksal Aydın, Recai Daruva, Habib Karabacak, Mustafa Çakır, Cem Elgin, Zeki Sarı.