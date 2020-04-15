Tavuk sote besin değerleri... Tavuk sote kaç kalori, nasıl yapılır?

Tavuk sote, özellikle akşam yemekleri için tercih edilen bir ana yemektir. Hem hızlı pişmesi hem de malzemelerinin hazırlanması kolay olduğundan oldukça sevilmektedir. Bu yemeğin içerisine farklı malzemeler ilave edilerek çeşitlendirilmesi de mümkündür.

Tavuk sote besin değerleri

Tavuk sote besin değerlerini içeriğindeki; domates, beyaz et, biber ve diğer malzemeler oluşturmaktadır. Bu kapsamda yemeğin içerisinde başlıca; karbonhidrat, protein ve yağ grubu yer almaktadır.

100 gramdaki tavuk sote günlük karbonhidrat ihtiyacının %1,5 kadarını karşılamaktadır. Protein ve yağ için ise bu değerler sırasıyla %33,5 ve ,8’dir. Tavuk sote aynı zamanda iyi bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Yemeğin içerisinde; A ve C grubu vitaminler ile potasyum, kalsiyum ve demir de bulunmaktadır.

Tavuk sote kaç kalori?

Bir porsiyon tavuk sote gramaj olarak hesaplandığında yaklaşık 170- 180 gram gelmektedir. Bu değerdeki tavuk sotenin kalori miktarı ise 285 kcal etmektedir. Tavuk sote, karşıladığı kalori değerinin neredeyse yarısını içerdiği yağdan almaktadır. Bu sebeple kilo kontrolü yapanların bu noktayı dikkate alması gerekmektedir.

Tavuk sote malzemeleri nelerdir?

Tavuk sote malzemeleri; sıvı yağ, tavukgöğsü, soğan, yeşilbiber, kapya biber, domates, tuz ve diğer baharatlardan oluşmaktadır. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve yarım kilogram tavukgöğsü 4 kişilik akşam yemeği için uygundur. Sebzeleri biraz artırarak porsiyonları büyütmek de mümkündür. Tavukgöğsüne konulan baharatlar ise tamamen kişinin damak zevkine uygun olarak ayarlanabilmektedir. Pul biber, karabiber, kırmızıbiber ve nane bu yemeğe yakışan bazı baharatlardır.

Tavuk sote nasıl yapılır?

Tavuk sotenin pişirilmesi için öncelikle etlerin bir miktar pişmiş olması gerekmektedir. Bu sebeple de sote yapılacak tavaya en başta yağ ve tavukgöğsü atılmaktadır. Sonrasında da yüksek ateşte renk alan tavuklara, ince doğranmış 1 adet soğan ilave edilmektedir.

Soğanın hemen ardından yeşil ve kapya biberler tavaya atılır ve bunlar biraz yumuşayınca da domates ilave edilir. Domates ilave edildikten kısa bir süre sonra, yemek sulanmaya başlamaktadır. Bu noktada tuz ve istenen diğer baharatların atılması gerekmektedir. Tavuk sote, sulandıktan sonra yaklaşık 15 dakika içerisinde tamamen pişmekte ve servise hazır olmaktadır.

Tavuk sote çeşitleri

Tavuk sote içerisine eklenen farklı malzemeler ile farklı çeşitlerde yapılabilmektedir. Bu çeşitlerden en yaygın olanlar; sebzeli, mantarlı ve salçalı tavuk sotedir. Tavuk sotenin orijinalinde salça ve mantar kullanılmamaktadır.

Salça yerine, domatesten tat ve renk alınmaya çalışılmaktadır. Ancak isteyenler için yaklaşık 1 yemek kaşığı salça ile tavuk sote yapılması da mümkündür. Mantar ilavesi ise tavuk gramajı ile aynı oranda olup, yemeğe soğan be biberlerden sonra katılmaktadır.

Tavuk sotede tavuğun hangi kısmı kullanılır?

Tavuk sote için kullanılacak beyaz etin genelde tavukgöğsü olması tavsiye edilmektedir. Ancak, kuşbaşı doğrandıktan sonra tavuğun her kısmı soteye konulabilmektedir. Bu yalnızca etin pişme süresini etkilemektedir.



