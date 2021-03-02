En sağlıklı ve güçlü besin kaynakları içerisinde tavuk göğsü gelir. Özellikle derisiz olarak tüketildiği zaman yüksek oranda protein ile beraber birçok mineral taşıdığını dile getirmek mümkün. Tabii bununla beraber farklı besin değerlerine sahip olduğu da söylenebilir. Özellikle derisiz olan tavuk göğsü kalori miktarını azalttığı için daha fazla tercih ediliyor. Bu sayede kilo almadan gerekli olan protein ile beraber vitamin ve mineral kaynakları etkin bir şekilde elde etmek mümkün hale gelmektedir. Tabii belli bir miktar üzerinden ele alındığı zaman tavuk göğsünün farklı besin değerlerine sahip olduğunu söylemek mümkün.

Tavuk göğsü (Derisiz) besin değerleri

Tavuk göğsü içerisinde özellikle derisiz olarak birçok farklı besin değerinin bulunduğunu söylemek mümkün. Özellikle protein ile beraber yağ olarak bir bütün halinde önemli bir besindir. Zira söz konusu derisiz tavuk göğsü olduğu zaman, karbonhidrat herhangi bir şekilde bulunmuyor. Yani derisiz karbonhidrat içerisinde 0 kalori yer almaktadır.

İçerisindeki diğer besin değerleri ise şu şekilde ele alınabilir;

- Protein %79

- Yağ %21

- Fosfor

- Demir

- Çinko

- Potasyum

- Kalsiyum

- Folat

Bu şekilde önemli besin değerleri ile beraber çok önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor. En önemlisi görüldüğü üzere protein açısından yüksek bir değere sahiptir. Üstelik bu değerler 100 gram değerindeki tavuk göğsü üzerinden alınan değer şeklinde ifade edilir.

Tavuk göğsünün protein miktarı ve kalorisi

Tavuk göğsü özellikle protein açısından en önemli besin kaynakları içerisinde yer almaktadır. Örneğin 100 gram değerinde bir tavuk göğsü ele alındığı zaman, içerdiği protein miktarı %79 şekilde değerlendirilmektedir. Yani diğer bir de işte 100 gram tavuk göğsü içerisinde tam olarak 79 gram gibi yüksek miktarda protein bulunmaktadır. Bu da başta spor yapanlar olmak üzere pek çok insanın ihtiyaç duyduğu proteini elde etme şansı tanıyor. O yüzden derisiz olarak değerlendirilen tavukgöğsü, pek çok farklı pişirme yöntemi ile beraber tüketilmektedir.

Tavuk göğsü aynı zamanda kalori açısından ele alındığı zaman 0 kaloriye sahip olduğunu söylemek mümkün. Yani söz konusu derisi tavuk göğsü olduğu vakit herhangi bir kalori içermiyor. Bu da doğal olarak sağlıklı bir şekilde ve kilo almadan gerekli vitamin ve mineralleri elde etme imkanı tanımaktadır. Genel olarak 100 gram içerisinde yüzde yetmiş dokuz protein ve %21 yağ oranı üzerinden değerlendirilir. İçerdiği bu yağ oranı ise vücudun ihtiyacı olan miktarı karşılamaktadır.

Tavuk göğsü neden derisiz tercih edilir?

Tavuk göğsü tüketimi genel olarak derisiz şekilde ele alınır ve değerlendirilir. Bunun temel nedenlerinden biri kilo alma durumunu önemli oranda azaltmaktadır. Yani düşük oranda kalori elde etmek suretiyle, sağlıklı bir şekilde gerekli protein ve diğer mineral miktarlarını değerlendirme imkanı sağlar. Aynı zamanda oldukça önemli miktarda protein ile beraber vitamin katkı sağladığı için de ön plana çıkıyor. Diğer taraftan derisiz tavuk göğsü daha kolay pişirildiği için bünyesindeki protein önemli oranda kalır. Bu sebepten dolayı derisiz olarak tavuk göğsünü tüketmek çok daha sağlıklı ve lezzetlidir.

Tavuk göğsü faydaları nelerdir?

Derisiz olarak tüketilecek tavuk göğsü pek çok farklı fayda sağlar. Özellikle de gün içerisinde zinde bir yapısı olması ile beraber daha pek çok farklı fayda sunmaktadır.

- Yüksek oranda protein ihtiva eder.

- Vitamin ve mineral kaynağı olarak öne çıkar.

- Kolesterolü kontrol etme fırsatı tanır.

- Nezle ve grip gibi sorunlara karşı savunma mekanizması oluşturur.

- Yüksek antioksidan etkisi üzerinden bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Dengeli ve sağlıklı biçimde kilo vermeyi önemli oranda destekler.

- Kalp sağlığını korur ve sindirimi de kolaylaştırır.

Bu şekilde daha pek çok farklı faydası ile beraber tavuk göğsü mutlaka pişirilmiş olarak derisiz şekilde değerlendirilmelidir. Böylece vücudun ihtiyacı olan besin kaynaklarını değerlendirmek mümkün olur.

Tavuk göğsünün zararları var mı?

Tavuk göğsü genel olarak sağlıklı bir besin kaynağıdır. Ancak özellikle çok fazla tüketildiği vakit belli başlı bazı problemler yaratabiliyor. İçerdiği besin kaynakları üzerinden kız çocuklarının erken vakitte ergenlik dönemine girmesine sebep olabilir. Özellikle sanayi tipi tavuklarda açlık hissi oluşturması için arsenik kullanılır. Böyle durumlarda tavuk göğsü yoğun tüketildiği vakit kanser ve benzeri gibi hastalıklara sebebiyet verebilir.