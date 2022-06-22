Tatilde araç taksitle, keyfi peşin!

Türkiye’nin en büyük araç kiralama platformu olarak misafirlerine 1 dakikadan kısa sürede araç kiralama deneyimi yaşatan Yolcu360’ta yaz kampanyası başladı. Tatil planlarına araç kiralamayı eklemek isteyen misafirler, erken rezervasyon olanağından yararlanıyor, vade farksız 3 taksit avantajı ile araç kiralıyor. Geriye sadece bavulları hazırlamak kalıyor!

Binlerce araç ve 1 dakikada kiralama

110 ülkede binlerce araç ve model seneğiyle herkese ve her keseye göre araç kiralama olanağı sunan Yolcu360, üstün teknolojisi sayesinde tüm işlemi 1 dakikadan kısa sürede tamamlamanızı sağlıyor. Yolcu360.com web sitesi ve Yolcu360 mobil uygulamasından araçları karşılaştırıyor, ideal aracınızı buluyor, en uygun fiyata kolayca kiralıyorsunuz. İşlemlerine telefon görüşmesiyle devam etmek isteyen misafirler için “Mutluluk Saplantılı Misafir Merkezi” 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. Yolcu360, kiralarken, yola çıkarken, tatilde ve dönüşte daima yanınızda.

Son anda kiralama, araçsız kalma!

Tatilde gideceğiniz otele çat kapı gitmiyorsunuz, uçak biletlerinizi havaalanına gidip almıyorsunuz ya aracınızı da son dakika kiralamayın. Erken rezervasyon olanaklarından ve seçim yapabilme özgürlüğünden yararlanın, araçsız kalmayın. Yolcu360’ta olası değişikliklere karşı koşulsuz ücret iadesi ve “herkesi mutlu etmek mümkün ilkesi” var.

Gelin şimdiden seçelim, rotanız neresi?

İster yalnız, ister arkadaş grubu ile isterseniz tüm aile! Sizin için ideal araç hangisi?