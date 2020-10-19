Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, eski oyuncusu Tatiana Kosheleva'yı kadrosuna kattı. 2017-18 sezonunda da Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki Rus oyuncu, yeniden Sarı-Kırmızılılar ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Yeni sezonda Çin'de oynamaya hazırlansa da tecrübeli oyuncu, RIA Vovosti'ye vize sorunları nedeniyle bunu gerçekleştiremediğini açıkladı.

Rusya Milli Takımı ile bir dünya ve iki Avrupa şampiyonluğu bulunan Kosheleva, "Tekrardan Galatasaray ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum, yakında görüşmek üzere" ifadelerini kullanarak transferi Instagram hesabı üzerinden doğruladı.