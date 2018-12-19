Tataminin yıldızları Osmangazi’den

11 farklı branşta 3 bin 919 lisanslı sporcuyu bünyesinde barındıran Osmangazi Belediyespor, alt yapıya verilen önem doğrultusunda hayata geçirdiği Judo Akademi ile çocukların beden gelişiminin yanı sıra kişilik gelişimine de katkı sağlıyor. Dikkaldırım Spor Salonu’nda 150 judocunun iştirakiyle yapılan eğitim programı, teknik ve taktik minder çalışmaları ile kondisyon geliştirici istasyon çalışmalarından oluşuyor. Aynı zamanda minik judoculara bütün işleri saygı çerçevesinde yapmaları, disiplini bozmamaları, özgüveni kuvvetli ve azimli bir birey olmaları da antrenörleri tarafından aşılanıyor. Kendilerini savunmayı eğlenceli bir hale getiren sporcular, 10.00-17.00 saatleri arasında eğitimlerden yararlanıyor.

Osmangazi Belediyesi olarak şehre kazandırılan tesislerde birbirinden yetenekli çocukları keşfettiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Yaptığımız tesislerin etkin bir şekilde kullanılıyor olması bizleri mutlu ediyor. Alt yapıda eğitim almış sporcularımızla ulusal ve uluslararası birçok başarı elde ediyoruz. Judo Akademisi'nde yetişen birçok sporcumuz da ülkemizi olimpiyatlarda temsil ediyor. İnşallah, bizler sporcularımıza destek vermeye, onlar da ülkemize madalya kazandırmaya devam edecek” dedi.

İHA