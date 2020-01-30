Süper Lig'de Alanyaspor formasıyla 23 maçta attığı 8 gol ve yaptığı 5 asist ile dikkatleri üzerine çeken Yunan oyuncu Tasos Bakasetas Türkiye'deki ilk röportajını Fanatik Gazetesi'ne verdi...

Oynadığı futbol ve attığı gollerle sezonun ilk yarısına damga vuran Alanysporlu Tasos Bakasetas, Türkiye'deki yaşantısı, uyum süreci ve Türkiye-Yunanistan dostulğu ile alakalı çok samimi açıklamalar yaptı. Erol Bulut'un kendisine verdiği görev ile kendini bulduğunu anlatan Yunan 10 numara Türkiye-Yunanistan ilişkileri ile ilgili olarak "Biz aynı toprağın insanıyız, aynı kültürüz" açıklamasını yaptı...

"Biz aynı toprağız, aynı kültürüz"

Türkiye'ye gelmeden önce bir korkum vardı. Aklımda böyle Yunanlı olduğum için bir şey olacağı yönünde his vardı. Fakat geldiğim ilk günden beri insanların bana ne kadar sevecen, ne kadar sıcak kanlı davrandığını gördüm. Çok şaşırdım, hala şaşırıyorum. Burada hiç kimsenin Yunan halkına karşı gram art niyeti yok. Bunu hissediyoruz kesinlikle. Gerek yöneticilerimiz, gerek kulüp çalışanlarımız, bizim taraftarlarımız onu geçtim deplasmana maç oynamaya gidiyoruz, bir tane rakip takım taraftarından aksi yönde bir söz ve tezahürat ya da bir hakarete uğramadım. İki ülke arasında çok benzer ilişkiler var. Biz aynı toprağız, aynı kültürüz, aynı tarihiz aslında. Sadece iki ülke arasında olan olumsuz olaylar tamamen politik diye düşünüyorum.

"Son 3 yıldır sağ kanat oynadım"

Alanyaspor benim için zor bir karar olmadı. Çünkü oyuncular hep başka takımlar, başka hocalar tarafından beğenilmeyi ve talep edilmeyi ister. Alanyaspor'un da bu ilgisi vardı bana. Ben aslında eski kulübümde şuan oynadığım pozisyonun dışında bir yerde oynuyordum. Hatta son 3 yıldır bu pozisyonda hiç oynamadım. Buraya gelip sözleşme detaylarını görüştüğümüzde teknik ve taktik konuları da konuşmuştuk aslında. Hoca ve başkan bana bu bölgede oynayacağımı söylediklerinde çok mutlu olmuştum. Bu da aslında burayı seçmemde etkili oldu.

Eski takımımda hep sağ kanatta oynadım. Çok az denebilecek sayıda belki bir iki maçta kendi pozisyonumda oynayabildim. O da bütün maç boyunca değil belli süreler içindeydi. Genellikle sağ tarafta oynamıştım. Aslında benim daha çok oynamayı istediğim ve verimli olduğum pozisyon 10 numara mevkisi zaten...

"Türkiye ve ligi Tzavellas anlattı"

Türkiye'ye gelmeden önce bir çok bilgiye sahiptim. Biliyorsunuz Tzavellas burada dördüncü sezonunu geçiriyor. Biz Tzavellas ile yakın arkadaşız. O bana bir çok bilgi aktardı. Türki liginin ne kadar mücadeleci olduğunu ve ritmin ne kadar yüksek olduğunu anlattı. Bunun yanı sıra organizasyon farkı var. Türkiye'deki statların yeni olması. Zeminleri güzel olması, atmosferin güzel olması futbolcuyu her zaman etkiler, artı yönde motive eder. Bizim için önemli faktörler bunlar.

"Göztepe maçı dışında hep biz iyiydik"

Bizim iyi bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Diğer takımlarla mukayese ettiğimizde gerçekten iyi oyunculardan kurulu bir takımız. Sezonun ilk yarısında daha iyi olabilirdik. Sıralamada biraz daha üstte olabilirdik. Fakat şansızlıklar oldu. Şansız maçlar kaybettik. Ya basit golleri atamadık. Ya da rakibimiz bir kere geldiğinde golü buldu. Baktığmızda ilk yarıda kaybettiğimiz maçları değerlendirdiğimizde bize karşı sadece Göztepe üstün oynadı. Onun dışında deplasman ve büyük takımlar da dahil gerçekten üstün futbol sergiledik. Sadece golleri bulamadık kaybettiğimiz maçlarda. Dediğim gibi biz iyi bir takımız, daha da iyi olabilirdi ama ikinci yarıda bunları telafi edebileceğimizi düşünüyorum.

"Performansımda takım arkadaşlarımın etkisi büyük"

Bireysel performansıma gelecek olursak. İyi bir ilk yarı geçirdiğimi düşünüyorum. Takımın bunda çok faydası oldu. Takım arkadaşlarımın bana çok yardımı oldu. Bildiğiniz gibi modern futbolda artık tek futbolcunun yetenekleri skora çok etki etmiyor. Her zaman takım birlikteliği, takım çalışması ön plana çıkıyor. Bu da beni etkiledi ve performansımı üst sıralara taşıdı.

"Hedefimiz Avrupa Kupası"

Türkiye Ligi'ne gelmeden önce bir çok bilgiye sahiptim ancak geldikten sonra da bilgi almaya devam ettim. Türkiye'de herkesin söylediği bir cümle var. "Ligin ilk yarısı ikinci yarıya göre daha çetin geçer. Ligin ilk yarısında oynadığınız takıma karşı ikinci yarı çıktığınızda rakipten 8-9 oyuncu değişebilir." Bunun da anlamı ilk yarısı çok kolay geçen maç sizin için ikinci yarıda çok daha zor geçebilir. Çok daha dişli bir rakiple karşı karşıya gelebilirsiniz. O yüzden biz çalışmaya devam edeceğiz. Şuanda yüksek seviyede bir performansa sahibiz. Bunu bu şekilde devam ettirmek istiyoruz. Hedefe gelecek olursak, ilk yarıda basit puan kayıpları yaşadık. İkinci yarıda bunu telafi edip, neden bir Avrupa Kupası olmasın diyoruz. Türkiye Kupası'nda da önemli seviyede mücadeleler oynuyoruz. Burada da finale kadar adımızı yazdırmak istiyoruz.

"Erol hoca ve başkan bana güvendi"

"Hocamız ve başkanımız sürekli bizimle iletişim kuran insanlar. Sürekli halimizi, hatrımızı soran insanlar ama ben bir kez daha sizler aracılığınızla onlara teşekkür etmek istiyorum. Çünkü 3 yıl boyunca bu pozisyonda oynamamış birini alarak, bu pozisyona monte ettiler. Bana her defasında ne kadar güvendiklerini söylediler. Bir başkanın ve hocanın oyuncuya verebileceği en büyük faydadır bu. Bana güven verdiler ve bu bana özgüven kazandırdı. Bir futbolcu için en önemlisi budur aslında. Erol hoca özellikle hazırlık döneminde bize çok fayda sağladı. Beni taktiksel anlamda çok geliştirdi. Çok faydalı bilgiler aktardı. Dediğim gibi bunun ötesinde bana verdikleri güven herşeyden önemliydi.

Yeni bir takıma transfer olduğunuzda özellikle ilk 2-3 maç performansı çok önemli. Ben zaten çok hırslı bir oyuncuyum ve çok çalışıyorum. Bu ilk 2-3 maçta kendimi çok iyi gösterdim. Çok iyi futbol sergilemiştim. Ligin ilk yarısını iyi geçirdik. Ama dediğim gibi bu takım arkadaşlarımın bana olan yardımıyla oldu. Umarım bu performansımız devam eder ve benim katkımda bu derecede olur.

"Şampiyonluğa en yakın takım Başakşehir"

Öncelikle Sivasspor'a değinmek istiyorum. Gerçekten oradaki arkadaşları tebrik etmek istiyorum. Her sene ligin orta sıralarında yer alan bir Anadolu takımının ligin ilk yarısını lider tamamlaması ve hala bunu sürdürmesi takdire şayan. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum gerçekten çok iyi iş çıkarıyorlar. Büyük takımlara geldiğimiz zaman bir hafta inişli bir hafta çıkışlı performansları var. Çok stabil değil performansları. Bir hafta içeride kazanıyorlar ama sonra dışarıda kaybediyorlar. Bu tarz durumlar söz konusu olduğu için aslında onları şampiyonluğa çok yakın göremiyorum. Başakşehir takımı daha stabil bir performansa sahip. Belirli bir seviyeleri oyun kalite ve oyun anlayışları var. İyi oyuncuları var. Sanırım şuan zirve yarışı içinde şampiyonluğa en yakın takım Başakşehir. (Not: Röportaj F.Bahçe-Başakşehir maçından önce yapılmıştır)

"Yunanistan Milli Takımı değişim içerisinde"

Yunanistan Milli Takımı olarak EURO 2020'ye gidemiyoruz. Biz de takım içerisinde her takımda olabilecek problemler yaşadık. Fakat biz de bir değişim içerisindeyiz. Özellikle son 3-4 maçımızda yeni hocamızla güzel işler başardık. Bizler Milli Takım oyuncuları olarak çok çalışacağız. Eski Yunanistan Milli Takımı'nı Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupaları'na katılımını sağlamak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız.

"Merih Milli Takım için büyük kayıp"

Türki Milli Takımı'nı gerçekten çok beğeniyorum. Beraber oynadığımız oyuncular var. Hem yakından tanıdığımız Merih Demiral var. Tabi kendisi Milli Takım için büyük kayıp oldu. Çünkü kendisi elit seviyeye sahip kalitede bir oyuncu. Sakatlığı bizi gerçekten üzdü aslında. Fakat Milli Takım iyi bir jenerasyona sahip. İyi bir futbol oynuyor. Kendilerini 2020'de izleyeceğim. Dikkatle takip edeceğim. Türk Milli Takımı'nın gruptan çıkıp daha çok yol alacağına inanıyorum.

"İdolüm Interli Adriano'ydu"

Inter forması giyen Brezilyalı Adriano. Gerçekten çok iyi bir futbolcuydu ama futbolu bırakma şekli ve kariyer yönetimi beni biraz üzdü. Küçük yaşlarda Inter'de Şampiyonlar Ligi maçları oynadığında izliyordum. Teknik direktör onu oyundan çıkardıktan sonra Ben de televizyonu kapatıp yatıyordum.

"Türk kadın sürücü beni şok etti"

Beni şoka uğratan bir olay oldu. Özellikle Türk sürücülerin araç kullanma şekli beni çok etkiledi. Sezon başında Tzavellas ile çift yönlü bir yolda gidiyorduk. Karşımızdan motosikletli bir kadın geliyordu. Tek eliyle kullanıyor, diğer elinde de 5-6 aylık bir çocuk vardı. Bu tarz şeyleri Yunanistan'da kesinlikle göremezsiniz. Türkiye'de görmüştüm ilk defa ve şok olmuştum, ağzım açık kalmıştı.

En sevdiği ve sevmediği özelliği?

Güçlü olduğumu biliyorum ve bu özelliğimi seviyorum. Özellikle ceza sahası çevresindeki şutlarımı seviyorum. İyi bir özelliğim olduğunu düşünüyorum. Ama bunun yanı sıra çok da hızlı olmadığımı biliyorum. Bu da benim sevmediğim eksi yanım.

En sevdiği yemek?

Türk ve Yunan yemekleri çok benzer. Sadece sizinkiler birez baharatlı ve acı. Ama fasülyeyi seviyorum.

Süper Lig'de beğendiği futbolcu?

Çok kaliteli oyuncular var ve bir seçim yapmak zorundayım. (Çok düşündükten sonra) İrfan Can'ı beğeniyorum. İrfan Can çok iyi futbolcu...

Türkiye'de etkilendiği stad hangisi?

Henüz Fenerbahçe Stadı'nda oynamadım. Herkes oradan da çok bahsediyor ama şuana kadar oynadığım Beşiktaş Stadı beni etkilemişti.

En büyük hayali?

Çok büyük bir takımda oynamak gibi bir hayalim var.

Takımda en iyi anlaştıkları (Vatandaşları hariç)

Nsakala, Marafona ve Papis Cisse ile çok iyi anlaşıyorum. Güzel vakit geçiriyoruz...

Olympiakos mu, Panathianikos mu?

Galatasaray ve Fenerbahçe gibi iki takım arasında da büyük rekabet var ama ben ikisini de söylemeyeceğim. ( Bakasetas AEK ile 2017-2018'de şampiyonluk yaşadı)

Futbola başlamasında kim etkili oldu?

Erkek kardeşim yardımcı oldu. Evimizin bahçesinde top oynardık. Daha sonra bir futbol kulübüne gitmeme yardımcı oldu.

Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL







