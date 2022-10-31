Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübüne 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Taşkın Aksoy, “Üzgünüz, haklı bir mağlubiyet aldık, istediklerimizi, çalıştıklarımızı maalesef sahaya yansıtamadık oyunun büyük bir bölümünde. Ona rağmen maç sıfır sıfırken yediğimiz goller maalesef bireysel hatalar. Merkeze top atmayalım diyoruz topu rakipten kazandığımız zaman. İlk önce Göktuğ sonrada Barış galiba topu uzaklaştıramadık oradan. Yediğimiz ilk gole güzel bir cevap verdik. Sonra yine akabinde ikinciyi yedik” diye konuştu.

Aksoy, taraftarın istifa tezahüratlarına ilişkin sorulan soruya yönelik Eskişehirspor, Karabükspor ve Bursaspor Örneklerini vererek, “Diğer kulüplere bakın Eskişehirspor, Bursaspor, bu transfer yasağını yaşayan, her sene 5, 6, 9 tane hoca harcandı. Şu anda durumları belli, nerede oldukları belli. Gençlerbirliği’nin de işte bu duruma düşmemesi için kenetlenmesi lazım taraftarıyla, yönetimiyle. Ben açıkçası bu yönetime çok üzülüyorum çünkü hak etmiyorlar bu tepkiyi” şeklinde konuştu. (İHA)