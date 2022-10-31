Taşkın Aksoy: Bu takımın kenetlenmesi lazım

Spor Toto 1’inci Lig’in 11’inci haftasında konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Taşkın Aksoy, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının genç olduğunu ve maçtaki baskıyı kaldıramadıklarını belirten Aksoy, "Üzgünüz, yapacak bir şey yok, çalışmaya devam edeceğiz. Elimizdeki malzeme bu, takım bu. Bu çocuklara güveneceğiz, direksiyonu çevirmeye çalışacağız. Transfer yasağı olan diğer kulüplere bakın. Bu kulüplerin şu an nerede olduğu belli. Gençlerbirliği’nin aynı duruma düşmemesi için kenetlenmesi lazım. Bu yönetim çok iyi. Bu tepkiyi hak etmiyor. Bu takımın kenetlenmesi lazım” dedi. DHA)