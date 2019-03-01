Alanya’nın ikinci kez ev sahipliği yaptığı uluslararası dağ bisikleti yarışlarının ilk gününde, 4,2 kilometrelik zamana karşı etabı koşuldu. Elit kadınlarda Ukrayna’dan Iryna Popova’nın kazandığı etabı elit erkeklerde Hollandalı Erik Groen birincilikle tamamladı. Parkuru 12.11,90 dakikada tamamlayan Groen’in ardından Rusya’dan Ruslan Boredskiy ikinci, 12.21,48 ile Ukrayna’dan Dmytro Titarenko üçüncü olarak tamamladı. Titarenko’nun 2 saniye gerisinden gelen milli sporcumuz Abdülkadir Kelleci ise üçüncülüğü kıl payı kaçırdı.

Yarışın ikinci gününde koşulan 36 kilometrelik etabın kazananı ise bu kez elit erkekler klasmanında yarışan Abdülkadir Kelleci oldu.

Parkuru 1.20.33’le tamamlayan Kelleci, 52 sporcu arasında birinci olmayı başardı. Kelleci’nin ardından Rus sporcular Ruslan Boredskiy ve Pavel Lunde’nin ikincilik ve üçüncülüğü paylaştığı yarışta elit kadın klasmanında zafer yine Ukrayna’dan Iryna Popova’nın oldu.

Yarış bugün İncekum’da koşulacak 3 kilometrelik cross-country (XCO) etabıyla devam edecek.

(Cyclist Türkiye)