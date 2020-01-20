Tartışmasız lider: Sivasspor

En önemli oyuncularından Hakan Arslan yokken Fenerbahçe’yi yenen Sivasspor, dün Beşiktaş’a karşı takımın sezona damga vuran isimleri Mert Hakan Yandaş ve Fernando’dan yoksun sahaya çıktı. Emre Kılınç ve Aaron ise ağrılarla Vodafone Park’ta 11’de yer aldı. Ancak tüm bunlar lideri etkilemedi. Sol bek Ziya Erdal’ı aynı Fenerbahçe karşısındaki gibi orta sahada oynatıp Mert Hakan’ın yerine 10 numaraya Hakan Arslan’ı monte eden Rıza Çalımbay, Fernando’yu ise Erdoğan Yeşilyurt’la ikame etti. Bu kadar dar kadroyla Sivasspor’un sıkıntı yaşaması beklenirken aksine lider bahane üretmedi, zirvedeki yerine yakışır bir mücadeleyle altın değerinde bir 3 puan daha kazandı.

İki kulvarda zirveye!

40 puana ulaşarak zirvedeki yerini koruyan Kırmızı-Beyazlılar, takipçilerinin kazanıp takılmasını beklediği haftayı kayıpsız atlattı. 10 kişi kalmasına rağmen güçlü rakibine aradığı gol iznini vermeyen Yiğidolar, taraflı tarafsız herkesin bir kez daha takdirini kazanırken taraftarını da mest etti. Kupada da hafta içi Yeni Malatyaspor’u 4 golle yenerek çeyrek final biletini büyük ölçüde garantileyen İç Anadolu ekibi, iki kulvarda da iddiasını gösterdi.

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